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Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров

Источник:
Sibnet.ru
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Москва начнет мирные переговоры с Киевом только после того, как «выкинет» ВСУ с российской территории, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Шойгу уточнил, что ВСУ в ходе вторжения пытались захватить Курскую атомную станцию», чтобы «осуществить ядерный террор». «Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», — подчеркнул он.

Курская область была атакована ВСУ 6 августа. На следующей день в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, 9 августа его расширили до федерального уровня. Также в Курской области ввели режим контртеррористической операции.

В середине июня Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров на Украине. Киев должен полностью вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Также украинские власти должны отказаться от планов по вступлению в НАТО, зафиксировать статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России, отменить санкции против России.

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