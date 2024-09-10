Apple представила iPhone с искусственным интеллектом

Компания Apple провела осеннюю презентацию, на которой представила смартфоны линейки iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence.

Линейка состоит из четырех моделей: стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max. Младшие модели будут доступны в черном, белом, бирюзовом и розовом цветах, а также в ультрамарине.

iPhone 16 получили обновленный дизайн. Появилась кнопка действия из iPhone 15 Pro, добавлена отдельная кнопка захвата для съемки фото и видео. Если провести по ней пальцем, то активируется зум.

Модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены смартфоны процессором A18. Разработчики заявили, что он быстрее чипа A17 на 30%, а также на 35% более энергоэффективный. У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max установлен процессор A18 Pro, он на 17% производительнее, чем A17 Pro.

Новая функция Apple Intelligence пока поддерживает только английский язык. В следующем году в смартфоны добавят поддержку еще нескольких языков — китайского, французского, японского и испанского.

Старт продаж запланирован на 20 сентября. Цена iPhone 16 Pro составляет от 999 долларов в США за модель на 128 ГБ. Старший iPhone 16 Pro Max стоит 1199 долларов. Цена iPhone 16 Plus стартует с 899 долларов, самый доступный iPhone 16 обойдется минимум в 799 долларов.