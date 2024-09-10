Wildberries запустил «мгновенную» доставку

Пользователям Wildberries стал доступен раздел с товарами для экспресс-доставки, сообщает пресс-служба маркетплейса. На стартовом этапе услуга действует только в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире.

«Wildberries запустила раздел "Экспресс-доставка" — в нем собраны товары, которые доставляются в течение четырех часов. Например, это могут быть цветы, электроника или зоотовары», — говорится в сообщении.

Новый раздел уже доступен при покупках на сайте и в последней версии приложения на Android и iOS. В результате запуска раздела продавцы получат возможность диверсифицировать свои продажи и подключиться к новой модели поставок «Витрина экспресс».

«Эта модель продаж не только увеличивает видимость товаров, но и дает возможность привлекать клиентов за счет скорости доставки, что особенно важно в условиях растущего спроса на оперативные сервисы», — подчеркнул маркетплейс.

Для того чтобы оформить экспресс-доставку товара, покупателю необходимо во вкладке «Срок доставки» в выдаче маркетплейса выбрать «До 4 часов». После поступления заказа он доставляется курьерами «Яндекса» и Dostavista.