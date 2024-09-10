Землю в ближайшие часы заденет облако солнечной плазмы

Мощный выброс плазменной массы произошел на Солнце, край образовавшегося облака заденет Землю во вторник, 10 сентября, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — рассказал Богачев в интервью RT.

По его словам, возможен благоприятный вариант, что облако свернет в сторону, вообще Землю не зацепит. «Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что всё-таки какой-то удар по Земле будет», — сказал ученый.

Он отметил, что от Солнца до Земли — расстояние большое, поэтому такие облака движутся довольно долго, двое-трое суток.