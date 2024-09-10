Новосибирец захватил семью в заложники

Пьяный мужчина в Новосибирске взял в заложники сожительницу и ее троих детей в ночь на вторник, сообщило СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Жуковского. Пьяный 37-летний мужчина угрожал оружием сожительнице и ее трем детям 12-13 лет. Он требовал от представителей власти 3 миллиона рублей.

Нападавшего удалось задержать. Женщина и дети не пострадали, но несовершеннолетних потерпевших отправили в центр социальной помощи.

Возбуждено уголовное дело пунктам «г», «д», «ж» части 2 статьи 206 УК (захват заложников, в том числе несовершеннолетних, с применением оружия). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый ранее был судим.