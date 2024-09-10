НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Новосибирец захватил семью в заложники

Источник:
Sibnet.ru
224 1
Задержание захватившего семью в заложники в Новосибирске
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Пьяный мужчина в Новосибирске взял в заложники сожительницу и ее троих детей в ночь на вторник, сообщило СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Жуковского. Пьяный 37-летний мужчина угрожал оружием сожительнице и ее трем детям 12-13 лет. Он требовал от представителей власти 3 миллиона рублей.

Нападавшего удалось задержать. Женщина и дети не пострадали, но несовершеннолетних потерпевших отправили в центр социальной помощи.

Возбуждено уголовное дело пунктам «г», «д», «ж» части 2 статьи 206 УК (захват заложников, в том числе несовершеннолетних, с применением оружия). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый ранее был судим.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Омский суд огласил приговор убившему беременную экс-бойцу «Вагнера»
Дело убившего в Омске беременную девушку экс-вагнеровца дошло до суда
Сбер заявил о мощнейшей DDoS-атаке в истории банка
Сбербанк назвал две самые опасные схемы мошенничества
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Подтверждена разработка продолжения Hogwarts Legacy
Зеленский призвал завершить конфликт на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над девятью регионами России
Российский флот вышел на стратегические учения «Океан‑2024»
Экс‑министр финансов РФ заявил о перегреве российской экономики
Wildberries запустил «мгновенную» доставку
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
33
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
28
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
18
Путин примет участие в учениях Вооруженных сил
16
Песков ответил на разговоры о новой мобилизации в России