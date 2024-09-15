Названо упражнение, развивающее мозг наравне с телом

Немецкие ученые из Кассельского университета нашли простое физическое упражнение, которое развивает не только мышцы, но и умственные способности.

Команда сосредоточилась на приседаниях, выполняемых на неустойчивой поверхности. Помимо тренировки квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодиц, такой вариант нагрузки требует концентрации внимания.

Участники эксперимента выполняли обычные приседания с гантелями, одновременно проходя тест Струпа — когнитивное упражнение, в котором нужно называть цвет шрифта показанного слова, но игнорировать само слово. Это создает конфликт восприятия, например, слово «красный» может быть напечатано синим шрифтом.

Во втором испытании добровольцы приседали на неустойчивых поверхностях, также выполняя тест Струпа, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Journal of Cognitive Enhancement .

Результаты показали, что выполнение приседаний снижало производительность участников в тесте Струпа на 9% при тренировке на устойчивой поверхности и на 14% на нестабильном покрытии.

По словам авторов исследования, приседания с необходимостью сохранять баланс усиливает концентрацию внимания и тем самым тренирует когнитивные способности.