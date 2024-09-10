Расчетный счет для ООО: что следует знать учредителю компании

Российское законодательство не обязывает оформлять расчетный счет ООО, тем не менее, юридическим лицам сложно будет получать платежи от заказчиков, оплачивать налоги, производить другие разовые, регулярные платежи, не имея счета.

Существуют определенные нюансы, как открыть расчетный счет ООО, какие есть форматы, что для этого необходимо.

Расчетный счет (р/с) открывают компании для ведения полноценной предпринимательской деятельности, предполагающей оплату налогов, осуществление соцвыплат, прием входящих безналичных платежей, отправку исходящих контрагентам.

Он нужен при оформлении практически всех коммерческих сделок, при участии общества в госзакупках. К нему возможно подключить зарплатный проект и перечислять деньги сотрудникам.

Выбор банка

Выбирая финансовое учреждение, стоит акцентировать внимание на ряде критериев:

стоимости обслуживания счета,

количестве отделений, близости к офису,

возможностях, предоставляемых онлайн-обслуживанием банка.

Документы для открытия счета

Чтобы оформить расчетный счет, юрлицу необходимо позаботиться о предоставлении в банк следующего пакета документов:

протокол общего собрания участников ООО (если один учредитель – его письменное решение),

устав ООО,

выписка из ЕГРЮЛ,

свидетельство о постановке общества на учет в отделении ФНС,

документы, констатирующие полномочия заявителя (приказ о назначении директора),

паспорт, ИНН,

карточка с образцами подписи руководителя организации и оттиск печати общества.

Полный список документов можно найти на сайте любого банка, данный перечень зависит от конкретного финансового учреждения.

Российское законодательство позволяет открыть р/счет непосредственно в отделении банка, так и воспользовавшись возможностями интернета, оформив счет онлайн.

Канули в лету те времена, когда юрлицу после открытия счета нужно было самостоятельно сообщать в социальные фонды о данном действии, теперь банк сам уведомит об этом соответствующие структуры (ФНС, СФР).

Онлайн открытие счета

Для дистанционного открытия р/с нужно разместить онлайн-заявку на сайте выбранного учреждения. Если ранее компания не обращалась в данный банк, то на контактное лицо ООО выйдет операционист, который пояснит, что необходимо выполнить далее.

Если руководитель компании уже является клиентом банка как физлицо, оформить заявку можно в Личном кабинете. После нужно передать полный пакет документов менеджеру (некоторые банки допускают передачу и подписание договора в онлайн-формате). В данном случае прийти в отделение нужно лишь для того, чтобы получить бизнес-карту.