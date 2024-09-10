Российский флот вышел на стратегические учения «Океан‑2024»

Военно-морской флот России начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России в 2024 году», — уточнили в российском военном ведомстве.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября включительно, сказано в сообщении.

В учениях задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

Цель учений — проверка готовности командования ВМФ России к управлению разнородными группировками сил, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных, отметили в Минообороны.