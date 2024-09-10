ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над девятью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над девятью российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа», — сказано в сообщении.

В том числе 72 БПЛА было нейтрализовано над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один над Орловской областью, уточнили в российском военном ведомстве.

До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября — тогда Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 беспилотников.

В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.