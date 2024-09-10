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Скончался озвучивший Дарта Вейдера актер

Источник:
Sibnet.ru
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Джеймс Эрл Джонс
Фото: Photo by Stuart Crawford (Cropped by Ubcule) / CC BY 2.0

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся озвучкой Дарта Вейдера в «Звездных войнах», скончался в возрасте 93 лет.

Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк, сообщили ABC News, Varierty и другие СМИ со ссылкой на представителей актера.

Джонс стал голосом Дарта Вейдера в «Звездных войнах», также он озвучил Муфасу в мультфильме «Король Лев». Актер снялся в десятках фильмов, в том числе «Докторе Стрейнджлаве», «Кононе Варваре», «Преступных связях», сыграл камео в эпизоде «Теории большого взрыва».

Актер — обладатель трех премий «Тони», двух «Эмми», «Золотого глобуса» за лучший дебют. Был номинирован на «Оскар» в 1971 году за роль в фильме «Большая белая надежда», но получил почетную статуэтку в 2011 году за «вклад в развитие киноискусства».

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