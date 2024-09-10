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Экс‑министр финансов РФ заявил о перегреве российской экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Российская экономика перегрета — это проявляется в инфляции издержек, которая идет по двум направлениям, заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Первое — это очень высокий уровень заработных плат, вызванный сокращением трудовых ресурсов в необоронном секторе (примерно на 2–2,2 миллионов человек начиная с 2022 года). Предприятиям приходится больше платить работникам и, следовательно, увеличивать цену на конечную продукцию», — написал Задорнов в своей колонке для «Известий».

Второе направление, по его словам, — это санкционные ограничения, которые удорожают и логистику импорта, и денежные расчеты за экспорт.

«Если смотреть на платежный баланс, то экспорт упал незначительно (до 32,6 миллиарда долларов в июле), а импорт восстанавливается (до 24,5 миллиарда долларов). Но это в денежном выражении. А в физических объемах импорт, по моей оценке, упал примерно на 15%», — пояснил Задорнов.  

Это значит, что каждый доставленный в Россию товар — бытовая техника, автомобили, одежда, промышленное оборудование — стал дороже, отметил экс-министр.

Основной же показатель перегрева экономики в том, что разрыв между спросом и предложением на рынке товаров приводит к росту цен, подчеркнул Задорнов.

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Экономика #Деньги
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