Экс‑министр финансов РФ заявил о перегреве российской экономики

Российская экономика перегрета — это проявляется в инфляции
издержек, которая идет по двум направлениям, заявил бывший министр финансов
России Михаил Задорнов.
«Первое — это очень высокий уровень заработных плат, вызванный сокращением трудовых ресурсов в необоронном секторе (примерно на 2–2,2 миллионов человек начиная с 2022 года). Предприятиям приходится больше платить работникам и, следовательно, увеличивать цену на конечную продукцию», — написал Задорнов в своей колонке для «Известий».
Второе направление, по его словам, — это санкционные
ограничения, которые удорожают и логистику импорта, и денежные расчеты за
экспорт.
«Если смотреть на платежный баланс, то экспорт упал
незначительно (до 32,6 миллиарда долларов в июле), а импорт восстанавливается
(до 24,5 миллиарда долларов). Но это в денежном выражении. А в физических
объемах импорт, по моей оценке, упал примерно на 15%», — пояснил Задорнов.
Это значит, что каждый доставленный в Россию товар — бытовая
техника, автомобили, одежда, промышленное оборудование — стал дороже, отметил
экс-министр.
Основной же показатель перегрева экономики в том, что разрыв
между спросом и предложением на рынке товаров приводит к росту цен, подчеркнул Задорнов.