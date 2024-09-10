Антироссийские санкции, введенные властями США и Евросоюза (ЕС), не имеют эффекта, на который рассчитывал Запад, заявил последний посол США в СССР Джек Мэтлок.

«Я также отмечу, что тип санкций, которые были наложены на Россию США и ЕС, не работает так, как задумывалось. Они были направлены на разрушение экономики России, однако этого не произошло. Все, чего они достигли, это увеличения автономности российской экономики, а также ее разворота в сторону Китая, Ирана и даже КНДР», — цитируют «Известия» Мэтлока.

Он подчеркнул, что «подобные результаты санкций будут чрезвычайно невыгодными для Западной Европы и США». Дипломат выразил удивление, что западные лидеры не понимают этого очевидного факта.

«Для меня неясно, почему лидеры западных стран этого не понимают. Мне кажется, у союзников [США] в Европе <...> Думаю, что это закончится нехорошо для США и их военных союзников», — подытожил Мэтлок.