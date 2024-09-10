Губернатор Подмосковья уточнил данные о погибшем при атаке дронов

Информация о гибели ребенка при атаке беспилотников на город Раменское не подтвердилась, но жертвой стала 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)»,— написал Воробьев в телеграм-канале.

После атаки беспилотников в доме на Спортивном проезде начался пожар. Огонь горел на уровне 11-12 этажей. Сейчас возгорание потушено. Еще один БПЛА попал в многоквартирный дом на Высоковольтной улице.

Жители домов были эвакуированы в пункты временного размещения. На данный момент, по информации губернатора, в них находятся 43 человека.

По словам Воробьева, ночью были уничтожены 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.