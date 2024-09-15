Американец признался, что платит своей жене за секс

Шведское издание Metro обратило внимание на разошедшуюся в соцсетях историю о том, что одна американка стала брать с мужа деньги за интимные отношения.

В социальных сетях появилась запись некой Келли Мак Шоу о том, как «одна пара решила накопить весьма своеобразным способом, который, многие сочли, мягко говоря, отвратительным», пишет издание.

Мак Шоу рассказала, что заметила банку с деньгами, когда навещала свою подругу. Когда она спросила об этом, муж подруги признался ему пришла в голову идея, как накопить на путешествия в день рождения жены, потому что дешевые поездки ей надоели.

«Я придумал стимул — копилка. Каждый раз, когда мы занимаемся сексом, я кладу в банку 20 долларов», — сказал муж подруги. Мак Шоу не поверила этому признанию, но супруги заверили, что это правда.

Комментаторы были не менее озадачены. «Представьте, что вы настолько плохи в сексе, что вам приходится платить за него своей жене. А потом успокаиваете себя, что это своего рода сбережения», — съязвил один из пользователей соцсетей.

«Если мужчина предложит мне такое, я с ним разведусь», — заявила другая пользовательница.