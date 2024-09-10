Оборот крупнейших торговых сетей вырастет на четверть

Оборот крупнейших торговых сетей в России в 2024 году может увеличиться на четверть, подсчитали эксперты аналитической компании Infoline.

Предполагается, что годовой оборот ретейлеров вырастет на 26,4% — до 11,5 триллиона рублей, приводит «Коммерсантъ» подсчеты экспертов. В Infoline связали это с подорожанием продуктов, развитием доставки и открытием небольших магазинов.

Отмечается и роль региональной экспансии: федеральные ритейлеры продолжают вытеснять и поглощать локальных.

Наибольшие показатели по росту выручки продемонстрировали «Самокат», «Лента», «Вкусвилл», X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), «Бристоль» и «Красное и Белое», «Магнит» и Metro.