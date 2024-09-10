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Часть решений о реабилитации жертв политрепрессий пересмотрят

Источник:
Sibnet.ru
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Генпрокуратура пересмотрит решения о реабилитации жертв политических репрессий в случае, если они касались «пособников нацистов и изменников Родины».

Генпрокурор Игорь Краснов подготовил проект приказ о пересмотре части решений о реабилитации жертв политических репрессий. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поводом для пересмотра указаны поправки, которые в июне этого года были внесены в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В этом документе говорится о недопустимости реабилитации и оправдании лиц, виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности. В распоряжении также говорится о необходимости организовать работу по выявлении и отмене таких решений.

Работа «по восстановлению исторической справедливости и прав жертв политических репрессий» не должна допускать «оправдания пособников нацистов и изменников Родины», следует из проекта приказа генпрокурора.

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Политика #Россия
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