Лавров высказался по поводу ультиматумов Зеленского к России

Запад не хочет договариваться на честных условиях об урегулировании конфликта на Украине и продолжает попытки нанести России стратегическое поражение на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», — цитируют «Известия» Лаврова

По его словам, на Западе желают таким образом ослабить конкурентов, поэтому Москва никогда не рассматривала всерьез так называемую формулу Зеленского, вокруг которой «плавают» многочисленные идеи западных политиков.

В связи с этим он отметил, что международное право гарантирует территориальную целостность тех государств, правительства которых представляют весь народ. В случае с Украиной к власти в Киеве после госпереворота пришли неонацисты, которые не представляли никого в Крыму и Новороссии, указал министр.

Лавров подчеркнул, что после данных событий на Украине началось уничтожение прав людей русской культуры, но зарубежные инициативы по урегулированию конфликта не касаются этой ключевой проблемы.