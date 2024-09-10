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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ребенок погиб в подмосковном Раменском в результате атаки БПЛА

Источник:
Sibnet.ru
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Девятилетний ребенок погиб в результате ночной атаки беспилотников в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. (...) Сейчас пожарные тушат огонь. (...). К сожалению, погиб 9-летний ребенок», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице, повреждена квартира на девятом этаже. Есть один пострадавший.

По словам Воробьева, что эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания.

Всего ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Московской области.

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Тема: Военная операция на Украине
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