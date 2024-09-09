Gmail больше нельзя зарегистрировать на российский номер телефона

Пользователи больше не могут создать на ПК аккаунт Gmail, используя российский номер телефона с префиксом +7.

На этапе получения кода подтверждения сервис выдает ошибку «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Google никак не комментировала блокировку возможности подтверждения электронной почты с российского номера.

Фото: © скриншот Google

Предположительно, новое ограничение связано с новым пакетом санкций, который вступает в силу 12 сентября. Из-за него зарубежные компании перестанут сотрудничать с юридическими и физическими лицами, находящимися на территории России.

При этом с существующими аккаунтами Gmail пока все в порядке. И приложение, и браузерная версия работают в штатном режиме.