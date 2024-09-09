НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Gmail больше нельзя зарегистрировать на российский номер телефона

Источник:
Sibnet.ru
377 3

Пользователи больше не могут создать на ПК аккаунт Gmail, используя российский номер телефона с префиксом +7.

На этапе получения кода подтверждения сервис выдает ошибку «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Google никак не комментировала блокировку возможности подтверждения электронной почты с российского номера.

Фото: © скриншот Google

Предположительно, новое ограничение связано с новым пакетом санкций, который вступает в силу 12 сентября. Из-за него зарубежные компании перестанут сотрудничать с юридическими и физическими лицами, находящимися на территории России.

При этом с существующими аккаунтами Gmail пока все в порядке. И приложение, и браузерная версия работают в штатном режиме.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Причиной сбоя Rutube стала крупнейшая DDoS‑атака
Американец создал с помощью нейросетей сотни тысяч песен
«Т-Мобайл» запустил временную блокировку звонков
Суперлуна для друга
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
12439
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
11188
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
20453
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
777177
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
241006
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
20945
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
20724
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
999045
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
45196
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
42507
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Морские беспилотники атаковали Новороссийск
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

обучали украинских боевиков 10 лет, послали танчики с военной техникой, в итоге опозорились и теперь...

jeryakob

стесняюсь спросить , китайцам ничего не уходит задешево?

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

nicollaich

Русяев, добро пожаловать работать в школу