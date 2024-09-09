Пищевой краситель сделал животных прозрачными

Группа ученых из Стэндфордского университета разработала простую технологию, которая позволяет сделать кожу живых существ прозрачной. Для этого нужно лишь нанести на нее пищевой краситель тартразин.

Тартразин поглощает свет в ближней ультрафиолетовой и синей части спектра. В результате красному и оранжевому свету становится проще проникнуть глубже в ткани. Тем самым смягчается эффект рассеивания, который обеспечивают белковые и жировые компоненты кожи.

В результате можно увидеть сосуды. Чтобы сделать кожу вновь непрозрачной, достаточно смыть краситель. В ходе эксперимента исследователи нанесли краситель на брюшную полость мышей и смогли наблюдать за нейронами, которые они пометили флуоресцентными маркерами.

Открытие может помочь в медицине. Например, с тартразином будет проще видеть вены во время процесса забора крови. Кроме этого, врачи смогут «заглядывать» в человека без хирургического вмешательства.