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Пищевой краситель сделал животных прозрачными

Источник:
New Atlas
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Группа ученых из Стэндфордского университета разработала простую технологию, которая позволяет сделать кожу живых существ прозрачной. Для этого нужно лишь нанести на нее пищевой краситель тартразин.

Тартразин поглощает свет в ближней ультрафиолетовой и синей части спектра. В результате красному и оранжевому свету становится проще проникнуть глубже в ткани. Тем самым смягчается эффект рассеивания, который обеспечивают белковые и жировые компоненты кожи.

В результате можно увидеть сосуды. Чтобы сделать кожу вновь непрозрачной, достаточно смыть краситель. В ходе эксперимента исследователи нанесли краситель на брюшную полость мышей и смогли наблюдать за нейронами, которые они пометили флуоресцентными маркерами.

Открытие может помочь в медицине. Например, с тартразином будет проще видеть вены во время процесса забора крови. Кроме этого, врачи смогут «заглядывать» в человека без хирургического вмешательства.

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Наука #Наука
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