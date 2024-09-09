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WhatsApp сможет отправлять сообщения в другие мессенджеры

Источник:
The Verge
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Пользователям WhatsApp в ближайшее время разрешат отправлять сообщения в другие мессенджеры.

Обновление позволит из WhatsApp отправлять текстовые и голосовые сообщения в Telegram и другие сервисы. В настройках WhatsApp можно будет выбирать, как будут отображаться чаты из сторонних мессенджеров: вместе с основными переписками или в отдельной папке.

Помимо отправки сообщений, мессенджеры будут поддерживать общие реакции, прямые ответы, индикаторы набора текста и квитанции о прочтении. В дальнейшем пользователи также смогут совершать аудио- и видеозвонки между разными мессенджерами.

Развертывание новой функции начнется в 2025 году и займет около двух лет. При этом нововведения будут актуальны только на территории Евросоюза, который принял соответствующий закон «О цифровых рынках».

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Топ комментариев

mosquito__2010

обучали украинских боевиков 10 лет, послали танчики с военной техникой, в итоге опозорились и теперь...

jeryakob

стесняюсь спросить , китайцам ничего не уходит задешево?

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

nicollaich

Русяев, добро пожаловать работать в школу