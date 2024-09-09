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Гигантский вопросительный знак увидели в космосе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Телескоп James Webb случайно обнаружил в космосе загадочный объект в форме вопросительного знака. Он был запечатлен в ходе изучения молодых звезд в созвездии Паруса, удаленном от Земли примерно на 1470 световых лет.

Международная группа ученых выяснила, что космический знак вопроса, фотография которого была опубликована на сайте NASA, представляет собой пару галактик, которые по спиралевидной траектории приближаются друг к другу.

Гигантский вопросительный знак в космосе
Гигантский вопросительный знак в космосе
Фото: © NASA

Вопросительный знак сформировали две взаимодействующие галактики. Красная пылевая превратилась в изгиб вопросительного знака, а белая спиральная продолжает его петлеобразную дугу. Точку образует третья галактика, которая не имеет к первым двум никакого отношения.

Галактики в изгибе вопросительного знака находятся в 7 миллиардах световых лет от Земли и активно взаимодействуют друг с другом. При этом они сохраняют традиционную форму, что указывает на начальный характер этого взаимодействия.

Исследователи отмечают, что массы двух галактик на снимке аналогичны массе Млечного Пути миллиарды лет назад. Таким образом, случайно найденный объект позволит астрономам лучше понять эволюцию нашей Галактики.

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