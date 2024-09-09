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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Видео боя F-16 с российским истребителем оказалось фальшивым

Источник:
Sibnet.ru
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Видеоролик поединка между украинским истребителем F-16 и российским самолетом Су-57 оказался фальшивым.

Видео накануне распространилось в соцсетях. Украинские журналисты выяснили, что ролик представляет собой запись из компьютерной игры Digital Combat Simulator, которая симулирует воздушные бои, пишет издание «Страна».

Отмечается, что и Су-57 никогда не встречались в воздушном бою, при этом американские самолеты прибыли на Украину только в июле 2024 года.

ВСУ в августе потеряли первый F-16. По словам главкома Александра Сырского, тот потерпел крушение, когда летчик пытался атаковать российскую ракету. Среди других версий крушения — поражение собственным ЗРК Patriot, техническая неисправность и ошибка пилота.

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Оборона #Оружие #Армия
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