Госдума предложила усложнить процедуру развода

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной консультации с семейным психологом перед разводом. Действие закона должно распространиться на пары, у которых есть несовершеннолетние дети, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод.

По действующему законодательству, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Однако развод происходит не сразу — супругам дается срок до трех месяцев для примирения.

Законопроект, опубликованный в базе нижней палаты парламента, направлен на укрепление института брака и снижение числа разводов семей с детьми. Его авторами выступили депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов.

С 2011 года в России действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Данная процедура добровольная и оплачивается участниками спора.

При разводе супруги могут обратиться к медиатору по поводу решения вопросов о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.