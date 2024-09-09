Автомобили УАЗ получат внедорожное КАСКО

Ульяновский автозавод объявил о запуске специальной страховой программы, которая разработана с учетом специфики эксплуатации автомобилей УАЗ. Она покрывает инциденты на бездорожье.

Владельцы автомобилей с таким полисом застрахованы от опрокидывания, провала под грунт или лед, наездов на деревья, камни и прочие природные препятствия, повреждения животными, техногенных аварий, гидроударов и самовозгораний.

При этом в полис «УАЗ каско+» также включены и традиционные для страховок — ущерб в ДТП, падение инородных предметов, противоправные действия третьих лиц, пожары, стихийные бедствия, тотальная гибель и хищения автомобиля.

Заключить договор по программе может собственник нового автомобиля УАЗ на срок 12 месяцев. При наступлении страхового случая ремонт осуществляется на станции техобслуживания официального дилера, возможно также применение франшизы.