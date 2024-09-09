Хешрейт биткоина достиг исторического максимума в 742,76 Eh/s, следует из данных сервиса BTC.com. Хешрейт — это измерение мощности оборудования, которые задействованы в процессе майнинга.

В начале 2024 года хешрейт в блокчейне первой криптовалюты находился на уровне 554 Eh/s. За девять месяцев показатель вырос на 28%. Таким образом, несмотря на апрельский халвинг, майнеры биткоина продолжают наращивать вычислительные мощности.

При этом прибыльность майнинга биткоина остается на низком уровне. В начале августа индикатор оценки доходности майнеров достиг нового минимума — так называемый hashprice упал до 36 долларов.

Данная цифра представляет собой сумму, которую майнер биткоина может заработать на каждый 1 PH/s вычислительной мощности в день. На пике в конце 2021 года показатель достигал 3500 долларов, в начале 2024 года он находился в диапазоне от 77 до 120 долларов.