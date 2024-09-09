Раскрыто реальное число дезертиров в рядах ВСУ

Дезертиров в рядах ВСУ гораздо больше, чем сообщают официальные власти, заявил украинский журналист Владимир Бойко.

Он уточнил в своем телеграм-канале, что реальная численность случаев дезертирства может составлять около 200 тысяч. Однако Государственное бюро расследований Украины «принципиально скрывает преступления против установленного порядка».

По оценке Бойко, в результате официально регистрируется только треть подобных правонарушений. «При этом даже зарегистрированные уголовные производства не расследуются, а дезертиров никто не ищет», — отметил журналист.

Бойко подчеркнул, что даже преуменьшенные властями данные о сбежавших с поля боя солдатах наглядно показывают, что ситуация на фронте для ВСУ крайне тяжелая.

«Даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта», — добавил он.