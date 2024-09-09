Украинские войска, ведущие бои в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения российских сил, пишет журнал The Economist со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Солдат Юрий из 59-й бригады, ведущей бои у города Украинска, сообщил изданию о «значительных потерях» со стороны ВСУ. Про его словам, командование перебросило подкрепление, но оно состояло из неопытных пехотинцев из 71-й бригады, которые быстро были разгромлены. «За три дня сотня (человек. — Прим. ред.) превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — сказал он.

Танкист из 68-й егерской бригады с позывным «Физик» пожаловался изданию на крайне эффективную работу российской авиации и артиллерии. По его словам, она реагируют чуть ли не в реальном времени: все, что движется и не защищено, уничтожается.

The Economist отмечает, что для группировки ВСУ в Украинске высок риск окружения российскими войсками, которые имеют артиллерийское преимущество над украинскими силами на этом направлении в пропорции от 3:1 до 10:1.

«Они (российский войска. — Прим. ред.) знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут», — сказал изданию офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ.