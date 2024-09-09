Следы динозавров обнаружены в Забайкалье

Следы динозавра мелового периода обнаружили в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. Это уникальный случай в России.

Отпечатки трехпалых конечностей могут принадлежать динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых. Предполагается, что следы оставлены в раннюю эпоху мелового периода.

Находка уникальная — это редчайший случай, когда на территории России обнаружены следы динозавров, второе в России местонахождение в меловых отложениях. Впервые отпечатки стоп динозавра были найдены в Кисловодске в 1988 году, они принадлежат игуанодону мелового возраста.

Плита со следами динозавра. Красным обведены контуры отпечатков Фото: © ИНГГ СО РАН

В экспедиции участвовали ученые из Новосибирска, Читы (Институт природных ресурсов, экологии и криологии) и Китая (Нанкинский институт геологии и палеонтологии). Кроме следов динозавров, специалисты нашли остатки насекомых, ракообразных и рыб.

Плита со следами динозавра, вес которой — 800 килограммов, находится в музее «Прииск Усть-Кара». Туда ее переместили с помощью погрузчика, предоставленного золотодобывающей компанией.