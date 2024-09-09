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Умер автор знаменитой песни из «Титаника»

Источник:
Sibnet.ru
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Поэт Уилл Дженнингс
Фото: © Stephen Lovekin/WireImage

Автор текста песни «My Heart Will Go On» из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» Уилл Дженнингс скончался в возрасте 80 лет.

Дженнингс умер в своем доме в Тайлере после нескольких лет болезни, сообщила его сиделка Марта Шеррод изданию The Hollywood Reporter.

Поэт родился в 1944 году в Техасе. Карьеру в Голливуде начал в 1976 году. В сотрудничестве с британским музыкантом Эриком Клэптоном написал песню «Tears in Heaven» для фильма «Кайф» (1991), которая была номинирована на премию «Золотой глобус» и стала песней года на церемонии Grammy.

Песню «My Heart Will Go On» Дженнингс написал вместе с композитором Джеймсом Хорнером. Ее исполнила Селин Дион.

Дженнингс работал в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Джимми Баффетом и Родни Кроуэллом. На его счету два «Оскара», три «Грэмми» и два «Золотых глобуса».

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