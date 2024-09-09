Эксперт спрогнозировал решение по ключевой ставке 13 сентября

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) на заседании 13 сентября, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 1-2 процентных пункта до 19-20%, считает доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко.

В июле годовая инфляция ускорилась до 9,1%. Сезонно скорректированный рост потребительских цен в годовом выражении составил 16,11%, увеличившись с 9,3% в июне. То есть высокий уровень цен продолжает оставаться актуальным, сказал «Российской газете» Щербаченко.

По данным Росстата, выросли цены на огурцы — на 1,2%, помидоры — на 0,1%, на масло сливочное — на 0,8%, молоко стерилизованное — на 0,6%, сметану — на 0,5%, молоко пастеризованное и творог — на 0,4%. Инфляционные ожидания как у населения, так и у бизнеса продолжают расти. Так, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 12,9% в годовом выражении.

Щербаченко обратил внимание, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ ведет к снижению спроса на рынке жилья. Так, в июле 2024 года было выдано ипотек на 47% меньше, чем в июне, что связано с завершением льготной ипотеки. Но сегодня девелоперы не спешат выводить на рынок новые проекты, что приводит к уменьшению ввода жилья, говорит он.

Вместе с тем, эксперт допустил, что регулятор 13 сентября может оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 18%, если у него не будет достаточных данных для принятия взвешенного решения.