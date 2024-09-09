Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром

Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота взяли
несколько опорных пунктов ВСУ и отрезали пути снабжения крупного гарнизона
противника под Угледаром, говорится в сообщении Минобороны России.
«В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений (экипажи
БМП-3 — Прим. Ред.) нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Угледара.
Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов
противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на
Угледарском участке фронта», — сказано в сообщении.
Как сообщил командир бронегруппы морпехов с позывным «Криптонец»,
бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как
противник может пойти справа и слева по флангам.
Механик-водитель БМП-3 с позывным «Велес» отметил, что
работали в основном по лесополосам, где укрывался враг. «У них тут очень
хорошие укрепления — по 100-150 метров опорников. У нас была задача забрать 12
километров, мы с задачей справились, естественно», — рассказал боец.