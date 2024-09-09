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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром

Источник:
Sibnet.ru
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Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота взяли несколько опорных пунктов ВСУ и отрезали пути снабжения крупного гарнизона противника под Угледаром, говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений (экипажи БМП-3 — Прим. Ред.) нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на Угледарском участке фронта», — сказано в сообщении.

Как сообщил командир бронегруппы морпехов с позывным «Криптонец», бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как противник может пойти справа и слева по флангам.

Механик-водитель БМП-3 с позывным «Велес» отметил, что работали в основном по лесополосам, где укрывался враг. «У них тут очень хорошие укрепления — по 100-150 метров опорников. У нас была задача забрать 12 километров, мы с задачей справились, естественно», — рассказал боец.

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