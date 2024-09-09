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Российские паралимпийцы завоевали 64 медали в Париже

Источник:
Sibnet.ru
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Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже, с таким результатом они были бы на восьмом месте в медальном зачете.

Всего на счету российской сборной 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Большая часть из них завоевана в водных видах спорта. На Паралимпийских играх в Париже спортсмены выступили в нейтральном статусе.

В заявку вошли 88 атлетов, которые выступили в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо.

«Наши спортсмены своим выступлением в Париже превзошли даже самые смелые ожидания. Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей, несмотря на отсутствие полноценной международной соревновательной практики на протяжении последних лет и на то, что выступали в усеченном составе», — заявил ТАСС президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Лидером медального зачета стал Китай: 271 наград, из них 94 золота. В тройке лидеров — Великобритания и США.

На счету российских олимпийцев — одно серебро. Его завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. 

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