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Аналитики назвали имя первого будущего триллионера

Источник:
РИА Новости
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Миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером в 2027 году, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра Informa Connect Academy.

Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110% в год, приводит РИА Новости сообщение Informa Connect Academy.

Кроме того, после Илона Маска триллионерами могут стать индийский бизнесмен Гаутам Адани и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.

По данным Forbes, на сентябрь состояние американского бизнесмена оценивается примерно в 241 миллиард долларов США.

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