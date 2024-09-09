Аналитики назвали имя первого будущего триллионера

Миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать первым в
мире триллионером в 2027 году, к такому выводу пришли эксперты аналитического
центра Informa Connect Academy.
Такой вывод аналитиков о владельце производителя
электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х
исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110% в год, приводит
РИА Новости сообщение Informa Connect Academy.
Кроме того, после Илона Маска триллионерами могут стать
индийский бизнесмен Гаутам Адани и главный исполнительный директор компании
Nvidia Дженсен Хуанг.
По данным Forbes, на сентябрь состояние американского
бизнесмена оценивается примерно в 241 миллиард долларов США.