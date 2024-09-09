Шольц заявил, что настал момент для переговоров по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — приводит ТАСС слова Шольца, сказанные им в интервью телеканалу ZDF.

Канцлер Германии отметил, что России следует присутствовать на следующей конференции по урегулированию кризиса. «Определенно, будет еще одна мирная конференция. И украинский президент, и я согласны с тем, что на ней должна быть Россия», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что продолжит делать все для оказания помощи Киеву, но признал, что результаты выборов в Германии, на которых успех имели партии, выступающие против поставок оружия, «связаны также с тем, что некоторые граждане не согласны с поддержкой Украины».