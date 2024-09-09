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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц заявил, что настал момент для переговоров по Украине

Источник:
ТАСС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — приводит ТАСС слова Шольца, сказанные им в интервью телеканалу ZDF.

Канцлер Германии отметил, что России следует присутствовать на следующей конференции по урегулированию кризиса. «Определенно, будет еще одна мирная конференция. И украинский президент, и я согласны с тем, что на ней должна быть Россия», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что продолжит делать все для оказания помощи Киеву, но признал, что результаты выборов в Германии, на которых успех имели партии, выступающие против поставок оружия, «связаны также с тем, что некоторые граждане не согласны с поддержкой Украины».

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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