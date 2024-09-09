Путин примет участие в учениях Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в учениях Вооруженных сил России.

Кроме того, Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства, сообщает программа «Москва.Кремль. Путин» со ссылкой на пресс-службу президента.

В последний раз глава государства и верховный главнокомандующий непосредственно наблюдал за ходом военных маневров в сентябре 2022 года. Командно-штабные учения «Восток-2022» проходили на полигоне Сергеевский в Приморье.

Тогда в рамках учений отрабатывались «различные варианты действий» межвидовых и коалиционных группировок войск. Всего на учениях были задействованы 50 тысяч военнослужащих.