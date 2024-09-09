Путин примет участие в учениях Вооруженных сил

Фото: © пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин на этой неделе примет
участие в учениях Вооруженных сил России.
Кроме того, Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства, сообщает программа «Москва.Кремль. Путин» со ссылкой на пресс-службу президента.
В последний раз глава государства и верховный
главнокомандующий непосредственно наблюдал за ходом военных маневров в сентябре
2022 года. Командно-штабные учения «Восток-2022» проходили на полигоне
Сергеевский в Приморье.
Тогда в рамках учений отрабатывались «различные варианты
действий» межвидовых и коалиционных группировок войск. Всего на учениях были
задействованы 50 тысяч военнослужащих.