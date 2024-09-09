НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин примет участие в учениях Вооруженных сил

Источник:
Sibnet.ru
705 15
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в учениях Вооруженных сил России.

Кроме того,  Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства, сообщает программа «Москва.Кремль. Путин» со ссылкой на пресс-службу президента.  

В последний раз глава государства и верховный главнокомандующий непосредственно наблюдал за ходом военных маневров в сентябре 2022 года. Командно-штабные учения «Восток-2022» проходили на полигоне Сергеевский в Приморье.

Тогда в рамках учений отрабатывались «различные варианты действий» межвидовых и коалиционных группировок войск. Всего на учениях были задействованы 50 тысяч военнослужащих.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
Белоусов заявил о героизме танкистов в ходе СВО
Сухпайки из дела генерала Булгакова запретили к использованию
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Запад получил предостерегающее послание России
Обсуждение (15)
Картина дня
Путин примет участие в учениях Вооруженных сил
Действующие главы регионов победили на выборах в Сибири
Эксперт спрогнозировал решение по ключевой ставке 13 сентября
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
23
Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области
16
Песков ответил на разговоры о новой мобилизации в России
16
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
16
Глава Пентагона призвал страны Запада нарастить помощь Киеву