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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил об очевидной агонии киевского режима

Источник:
Sibnet.ru
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Судороги и агония киевского режима очевидны для всех на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Те люди, которых Запад привел к власти [на Украине] путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз», — сказал Лавров  в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Глава МИД России отметил, что планы Запада не состоятся.  «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что украинский народ в своей массе России брат. «Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — заключил министр.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !