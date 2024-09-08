Судороги и агония киевского режима очевидны для всех на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Те люди, которых Запад привел к власти [на Украине] путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Глава МИД России отметил, что планы Запада не состоятся. «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что украинский народ в своей массе России брат. «Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — заключил министр.