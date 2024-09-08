Судороги и агония киевского режима очевидны для всех на фоне
атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров
«Те люди, которых Запад привел к власти [на Украине] путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Глава МИД России отметил, что планы Запада не состоятся. «Это не получится. Это уже всем понятно.
Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках
так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», —
отметил Лавров.
Он подчеркнул, что украинский народ в своей массе России
брат. «Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — заключил министр.