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Попова не увидела оснований для новой пандемии коронавируса

Источник:
ТАСС
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Роспотребнадзор не видит оснований для возникновения новой пандемии коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим. Но наша основная задача — быть готовым к любому развитию ситуации. Потому что вирус мутирует и он будет продолжать мутировать», — сказала Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, в настоящее время человеческая популяция имеет несравнимо большее количество контактов, чем имели люди 20, 30 или 100 лет назад.

«Большое количество массовых мероприятий, большое количество перемещений в пространстве. Это все дает вирусу возможность осваивать новые организмы, и, соответственно, мутировать. Поэтому основная наша задача  быть готовыми», — пояснила Попова.

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