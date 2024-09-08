Попова не увидела оснований для новой пандемии коронавируса

Роспотребнадзор не видит оснований для возникновения новой пандемии коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим. Но наша основная задача — быть готовым к любому развитию ситуации. Потому что вирус мутирует и он будет продолжать мутировать», — сказала Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, в настоящее время человеческая популяция имеет несравнимо большее количество контактов, чем имели люди 20, 30 или 100 лет назад.

«Большое количество массовых мероприятий, большое количество перемещений в пространстве. Это все дает вирусу возможность осваивать новые организмы, и, соответственно, мутировать. Поэтому основная наша задача быть готовыми», — пояснила Попова.