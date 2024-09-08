Маск пообещал уже через четыре года отправить людей к Марсу

Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на
Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил американский
предприниматель Илон Маск.
«Первые Starship будут запущены к Марсу через два года.
<...> Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность
посадки на Марсе», — написал Маск в соцсети Х.
По его словам, если
посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся уже через
четыре года.
По словам Маска, главная цель полетов — создать
«самодостаточный город» на Марсе через 20 лет. К 2050 году он планирует
отправить на Марс 1 миллион человек.
Люди к Марсу должны отправиться на корабле Starship с
помощью самой мощная из когда-либо созданных ракет-носителей — Super Heavy.