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Маск пообещал уже через четыре года отправить людей к Марсу

Источник:
Sibnet.ru
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Starship
Фото: Osunpokeh / CC BY-SA 4.0

Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Первые Starship будут запущены к Марсу через два года. <...> Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе», — написал Маск в соцсети Х.

По его словам,  если посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся уже через четыре года.  

По словам Маска, главная цель полетов — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет. К 2050 году он планирует отправить на Марс 1 миллион человек.

Люди к Марсу должны отправиться на корабле Starship с помощью самой мощная из когда-либо созданных ракет-носителей — Super Heavy.

 

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GammiPluh

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dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !