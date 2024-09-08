Маск пообещал уже через четыре года отправить людей к Марсу

Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Первые Starship будут запущены к Марсу через два года. <...> Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе», — написал Маск в соцсети Х.

По его словам, если посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся уже через четыре года.

По словам Маска, главная цель полетов — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет. К 2050 году он планирует отправить на Марс 1 миллион человек.

Люди к Марсу должны отправиться на корабле Starship с помощью самой мощная из когда-либо созданных ракет-носителей — Super Heavy.