Уголовное дело возбудили против Моргенштерна

Силовики возбудили против рэпера Моргенштерна (признан в
России иностранным агентом) за неисполнение обязанностей иноагента.
«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело
по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей,
предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», — сообщил
РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, Моргенштерн в течение длительного времени
публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.
Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч
рублей, а максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы.