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Уголовное дело возбудили против Моргенштерна

Источник:
РИА Новости
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Силовики возбудили против рэпера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) за неисполнение обязанностей иноагента.

«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, Моргенштерн в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.

Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы.

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