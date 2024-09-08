Уголовное дело возбудили против Моргенштерна

Силовики возбудили против рэпера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) за неисполнение обязанностей иноагента.

«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, Моргенштерн в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.

Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы.