Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче US Open, проходящем в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Соболенко. На счету у белорусской спортсменки шесть эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15.

Соболенко 26 лет, она является второй ракеткой мира, на счету спортсменки 16 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Белорусская теннисистка выиграла третий турнир Большого шлема.

Пегуле 30 лет, на данный момент американка занимает шестое место в рейтинге WTA. В активе Пегулы шесть титулов WTA.