НАВЕРХ

Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир US Open

Источник:
Sibnet.ru
100 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче US Open, проходящем в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Соболенко. На счету у белорусской спортсменки шесть эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15.

Соболенко 26 лет, она является второй ракеткой мира, на счету спортсменки 16 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Белорусская теннисистка выиграла третий турнир Большого шлема.

Пегуле 30 лет, на данный момент американка занимает шестое место в рейтинге WTA. В активе Пегулы шесть титулов WTA.

 

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open
Джокович сенсационно проиграл австралийскому теннисисту на US Open
Стало известно о возможном наказании спортсменов КНДР за улыбки на ОИ
Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Ирина Винер
Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе
23.08.2024 11:51
Прыжок с шестом
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
04.08.2024 12:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал отвратительным ряд моментов открытия Олимпиады
28.07.2024 13:41
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заявил, что для победы еще многое предстоит сделать
Уголовное дело возбудили против Моргенштерна
ВСУ применили «летающий автомат Калашникова»
Американец создал с помощью нейросетей сотни тысяч песен
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
33
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
23
Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»
23
Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области