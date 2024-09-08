Кремль заявил, что для победы еще многое предстоит сделать

России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на слова командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия «уже выиграла» в специальной военной операции.

«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежности победы России на Украине. Для прекращения огня Москва требует признание Киевом «новых территориальных границ».

Украинский президент Владимир Зеленский назвал одним из признаков «настоящей победы» для страны сохранение территорий в границах 1991 года.