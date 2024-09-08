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Кремль заявил, что для победы еще многое предстоит сделать

Источник:
РИА Новости
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России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на слова командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия «уже выиграла» в специальной военной операции.

«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежности победы России на Украине. Для прекращения огня Москва требует признание Киевом «новых территориальных границ».

 Украинский президент Владимир Зеленский назвал одним из признаков «настоящей победы» для страны сохранение территорий в границах 1991 года.

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Оборона #Военная политика
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GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !