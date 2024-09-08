Кремль заявил, что для победы еще многое предстоит сделать

России еще многое предстоит сделать для победы в специальной
военной операции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля ответил на слова командира
спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия «уже
выиграла» в специальной военной операции.
«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков, отвечая на
вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежности
победы России на Украине. Для прекращения огня Москва требует признание Киевом
«новых территориальных границ».
Украинский президент
Владимир Зеленский назвал одним из признаков «настоящей победы» для страны
сохранение территорий в границах 1991 года.