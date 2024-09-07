Американец создал с помощью нейросетей сотни тысяч песен

Американец Майкл Смит создал сотни тысяч музыкальных композиций с помощью нейросетей, после чего разместил их в сервисах потокового вещания.

С помощью ботов предприимчивый мужчина накручивал прослушивания и получал лицензионные выплаты. С 2017 по 2024 год он смог заработать таким способом 12 миллионов долларов.

Созданная усилиями Смита музыка сгенерировала более 4 миллиардов прослушиваний на платформах Amazon Music, Apple Music, Spotify и YouTube Music. Большое количество песен было призвано скрыть внезапную популярность неизвестных исполнителей.

Смит был арестован 4 сентября 2024 года, теперь он обвиняется в действиях с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег. Американцу грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению.