НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ применили «летающий автомат Калашникова»

Источник:
Sibnet.ru
243 0

Вооруженные силы Украины впервые применили на полях сражений «летающий автомат Калашникова», сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке.

АК-47 устанавливается на летающую платформу, оснащенную четырьмя винтами. Дрон с автоматом поднимается в небо, после чего им управляет оператор, который может находиться на расстоянии нескольких километров, пишет Bild.

Отмечается, что авторами необычной разработки выступили украинские инженеры Wild Hornets, впервые такой комплекс был использован в середине августа. При этом пока неясно, насколько такой «летающий автомат Калашникова» эффективен.

Дело в том, что стреляющий АК-47 нуждается в постоянной стабилизации. В воздухе компенсировать мощную отдачу практически невозможно, поэтому точность такой стрельбы достаточно низкая. Также неизвестно, запущена ли платформа в серию.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Запад отклонил просьбу Киева разрешить удары вглубь России
США передадут Украине дальнобойные ракеты JASSM
Загадочный российский беспилотник заметили на Украине
Танки Т-90М смогут сбивать ракеты с помощью комплекса «Арена-М»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Запад получил предостерегающее послание России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
23
Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»
23
Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области
18
Медведев предостерег МУС от попытки арестовать Путина
18
России предложили «демографическую спецоперацию»