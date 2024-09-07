ВСУ применили «летающий автомат Калашникова»

Вооруженные силы Украины впервые применили на полях сражений «летающий автомат Калашникова», сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке.

АК-47 устанавливается на летающую платформу, оснащенную четырьмя винтами. Дрон с автоматом поднимается в небо, после чего им управляет оператор, который может находиться на расстоянии нескольких километров, пишет Bild.

Отмечается, что авторами необычной разработки выступили украинские инженеры Wild Hornets, впервые такой комплекс был использован в середине августа. При этом пока неясно, насколько такой «летающий автомат Калашникова» эффективен.

Дело в том, что стреляющий АК-47 нуждается в постоянной стабилизации. В воздухе компенсировать мощную отдачу практически невозможно, поэтому точность такой стрельбы достаточно низкая. Также неизвестно, запущена ли платформа в серию.