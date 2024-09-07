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Певица Селена Гомес стала миллиардером

Источник:
Sibnet.ru
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Американская певица Селена Гомес стала миллиардером, ее состояние достигло 1,3 миллиарда долларов. При этом основной доход 32-летней певице приносит ее бизнес и соцсети, а не музыкальные альбомы.

Так, Гомес пять лет назад запустила линейку косметики под названием Rare Beauty. В результате этот бизнес принес ей 81,4% капитала, пишет Bloomberg. На партнерские контракты приходится 6,9% капитала певицы, на доходы от концертной деятельности — 4,8%.

Продажа альбомов принесла ей всего 1,8% состояния, съемки в кино — 1,3%. Также у Гомес есть стартап Wondermind, однако его нельзя назвать коммерческим — он занимается оказанием помощи людям с ментальными расстройствами.

Селена Гомес начала актерскую карьеру в 2002 году, сыграв в сериале «Волшебники из Вэйверли плэйс». Через шесть лет началась ее карьера в качестве певицы. Свои первые три альбома она выпустила в составе группы Selena Gomez & the Scene, с 2013 года стала выступать сольно.

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Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
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