Игрок сборной России совершил 703 нарушения ПДД

Капитана «Локомотива» и игрока сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.

Футболист является злостным нарушителем правил дорожного движения — за последние полтора года у него 703 штрафа на 642 тысячи рублей, пишет телеграм-канал Mash. При этом оплачивать их Баринов не спешит.

Самое большое количество штрафов — 388 — за превышение скорости, 120 — за непристегнутый ремень безопасности. Также в списке популярных нарушений у Баринова проезд по выделенной полосе для общественного транспорта — 89 раз.

По многим штрафам сроки давно истекли, теперь на спортсмена могут наложить штраф в два раза больше, арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы на срок до 50 часов, отмечает источник канала.