Ученые из Массачусетского университета выявили три лучшие стратегии отказа от курения — прием препарата Варениклина, растительного соединения цитизина и использование электронных сигарет.

Было установлено, что замена традиционных сигарет электронными (с никотином) помогает избавиться от тяги к первым. Другие средства никотинзаместительной терапии (пластыри, спреи, жевательные резинки) по эффективности воздействия уступали вейпам, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Они также пришли к выводу, что курить бросить помогает прием Варениклина. Это отпускаемый по рецепту препарат, высвобождает дофамин в центре вознаграждения мозга, тем самым уменьшая тягу к никотину.

Для облегчения отказа от курения также используется соединение на растительной основе под названием Цитизин. При близком сходстве с механизмом действия никотина цитизин обладает гораздо более низкой токсичностью и большим терапевтическим индексом.