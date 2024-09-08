Ученые из Массачусетского университета выявили три лучшие
стратегии отказа от курения — прием препарата Варениклина, растительного
соединения цитизина и использование электронных сигарет.
Было установлено, что замена традиционных сигарет электронными (с никотином) помогает избавиться от тяги к первым. Другие средства никотинзаместительной терапии (пластыри, спреи, жевательные резинки) по эффективности воздействия уступали вейпам, приводит «Газета.ру» отчет ученых.
Они также пришли к выводу, что курить бросить помогает прием
Варениклина. Это отпускаемый по рецепту препарат, высвобождает дофамин в центре
вознаграждения мозга, тем самым уменьшая тягу к никотину.
Для облегчения отказа от курения также используется
соединение на растительной основе под названием Цитизин. При близком сходстве с
механизмом действия никотина цитизин обладает гораздо более низкой токсичностью
и большим терапевтическим индексом.