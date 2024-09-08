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Ученые определили три лучших средства для отказа от курения

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Массачусетского университета выявили три лучшие стратегии отказа от курения — прием препарата Варениклина, растительного соединения цитизина и использование электронных сигарет.

Было установлено, что замена традиционных сигарет электронными (с никотином) помогает избавиться от тяги к первым. Другие средства никотинзаместительной терапии (пластыри, спреи, жевательные резинки) по эффективности воздействия уступали вейпам, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Они также пришли к выводу, что курить бросить помогает прием Варениклина. Это отпускаемый по рецепту препарат, высвобождает дофамин в центре вознаграждения мозга, тем самым уменьшая тягу к никотину.

Для облегчения отказа от курения также используется соединение на растительной основе под названием Цитизин. При близком сходстве с механизмом действия никотина цитизин обладает гораздо более низкой токсичностью и большим терапевтическим индексом.

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Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !