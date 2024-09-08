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Наука развеяла миф о старении мозга

Источник:
«Газета.ру»
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Пожилые люди
Фото: © Pxhere.com

Пожилые люди запоминают музыку не хуже молодых, но некоторые части их мозга работают активнее, чтобы компенсировать ухудшение работы других, доказали ученые.

Участники эксперимента прошли сканирование мозга во время прослушивания музыки Иоганна Баха. У пожилых по сравнению с молодыми были активнее зоны мозга, отвечающие за органы чувств. Области были менее активны. При этом пожилые запоминали мелодию не хуже молодых, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Nature Communications Biology.

«Это говорит о том, что сенсорные области мозга у пожилых работают усерднее, чтобы компенсировать уменьшенный ответ от областей, обычно вовлеченных в формирование памяти», — объяснили исследователи.

Исследование подчеркивает, что старение — это не просто ухудшение работы мозга. Орган может адаптироваться к снижению эффективности одних зон, заставив усерднее работать другие.

 

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Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !