Эшелон Т-90М на День танкиста ушел в войска. ВИДЕО

«Уралвагонзавод» (УВЗ) в преддверии Дня танкиста и
танкостроителя отправил в российские войска эшелон модернизированных танков
Т-90М «Прорыв», сообщила в пресс-служба концерна УВЗ (входит в Ростех).
«Коллектив нижнетагильского предприятия вновь доказал, что
может справиться с любой поставленной задачей, несмотря на возрастающие объемы
производства и постоянное совершенствование машин с учетом опыта проведения
специальной военной операции», — сказано в сообщении.
В УВЗ отметили, что сейчас на Т-90M ведется установка комплекса средств
снижения заметности. Кроме того, машины комплектуются средствами
радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам.
«При этом, как и все предшествующие танки
"Уралвагонзавода", "Прорывы" продолжают славиться легкостью
в освоении, простотой в управлении и эксплуатации, высочайшей
ремонтопригодностью, за что получают самые лестные отзывы от российских
военнослужащих», — подчеркнули в компании.