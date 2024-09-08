Эшелон Т-90М на День танкиста ушел в войска. ВИДЕО

«Уралвагонзавод» (УВЗ) в преддверии Дня танкиста и танкостроителя отправил в российские войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв», сообщила в пресс-служба концерна УВЗ (входит в Ростех).

«Коллектив нижнетагильского предприятия вновь доказал, что может справиться с любой поставленной задачей, несмотря на возрастающие объемы производства и постоянное совершенствование машин с учетом опыта проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

В УВЗ отметили, что сейчас на Т-90M ведется установка комплекса средств снижения заметности. Кроме того, машины комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам.

«При этом, как и все предшествующие танки "Уралвагонзавода", "Прорывы" продолжают славиться легкостью в освоении, простотой в управлении и эксплуатации, высочайшей ремонтопригодностью, за что получают самые лестные отзывы от российских военнослужащих», — подчеркнули в компании.