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Эшелон Т-90М на День танкиста ушел в войска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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«Уралвагонзавод» (УВЗ) в преддверии Дня танкиста и танкостроителя отправил в российские войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв», сообщила в пресс-служба концерна УВЗ (входит в Ростех).

«Коллектив нижнетагильского предприятия вновь доказал, что может справиться с любой поставленной задачей, несмотря на возрастающие объемы производства и постоянное совершенствование машин с учетом опыта проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

В УВЗ отметили, что сейчас на Т-90M ведется установка комплекса средств снижения заметности. Кроме того, машины комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам.

«При этом, как и все предшествующие танки "Уралвагонзавода", "Прорывы" продолжают славиться легкостью в освоении, простотой в управлении и эксплуатации, высочайшей ремонтопригодностью, за что получают самые лестные отзывы от российских военнослужащих», — подчеркнули в компании.

 

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Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !