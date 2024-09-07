Новая Call of Duty стала доступна всем желающим

Компания Activision запустила открытое тестирование игры Call of Duty: Black Ops 6 для всех желающих. Бета-тест Call of Duty: Black Ops 6 завершится 9 сентября.

Игрокам предоставлена возможность испытать несколько режимов на восьми картах и достичь 30-го уровня, что позволит им получить разнообразное снаряжение, оружие, перки и косметические предметы.

Отмечается, что в бета-версию Call of Duty: Black Ops 6 уже внесли ряд улучшений на основе полученных отзывов. Так, была ускорена смена оружия, усовершенствован интерфейс, обновлен звук.

На время бета-теста поиграть смогут все желающие на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S. Однако в России бесплатная бета-версия недоступна — принять участие можно лишь с аккаунтом другого региона.

Официальный релиз Call of Duty: Black Ops 6 намечен на 25 октября. В состав шутера войдет три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер.